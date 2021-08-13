Mardinli çocuklar Selçuk’u gezdi

13 Ağustos 2021 Cuma, 07:48

Denizin ve güneşin tadını çıkaran çocuklar Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü ve Selçuk Efes Kent Belleği’ni ziyaret etti. Mardinli çocuklar gezilerini Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i ziyaret ederek noktaladı. Çoçuklarla sohbet eden Başkan Sengel, “1496 kilometre var aramızda. Gönül bağımız bizi el ele tutuşturdu. Mardin Nusaybin’den gelen bu evlatlarımıza sahilimizi, kamp alanımızı, gönlümüzü açmışız çok mu? Belediye başkanlığının en keyifli anları, uzakları yakın etmek ve kimi imkânsızlıkları imkânlı kılmak” dedi.