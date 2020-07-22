Mariano'dan duygusal veda

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:09

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı.

Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!"

GALATASARAY BİR TARAFTAR KAZANDI

Galatasaray formasıyla güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Üç senedir buradayım. Beraber dört tane kupa kazandık. Başta hocama, ekibine ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son sene belki istediğimiz gibi gitmedi ama ondan önce yaşadığımız başarılar ortada" dedi. Kalbinin hep Galatasaray'la olacağını kaydeden Mariano, "Sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidiyor olabilirim, ancak Galatasaray bir taraftar kazandı. Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim" sözleriyle Galatasaray'a veda etti.

GALATASARAY ADINA ONA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mariano'nun hem önemli bir oyuncu olduğunu hem de önemli bir insan olduğunu kaydederek "o mevkinin en zeki ve en teknik oyuncularından bir tanesi" diye konuştu.Terim, "Mariano oyun taktiğini o mevkiden organize edecek yetenekte birisi. Göstermiş olduğu karakteri ve insanlığı sebebiyle kendisine teşekkür ediyorum. Onu tanıdığım için çok memnunum. Kulübüm adına, şahsım adına, tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum" sözleriyle Mariano'yu uğurladı.

3 SEZONDA 4 KUPA KAZANDI

2017-2018 sezonunda Sevilla'da 4,5 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da geçirdiği 3 yılda iki Süper Lig Şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'da toplam 105 maça çıkan Breziyalı, 2 gol 16 asistlik performans gösterdi.