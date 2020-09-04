Maritsa Küçük'ün ölümüne ilişkin davada yeniden yargılama başladı

04 Eylül 2020 Cuma, 14:31

İstanbul'un Samatya ilçesinde 8 yıl önce 85 yaşındaki Maritsa Küçük adlı Ermeni yurttaşın öldürüldüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Murat Nazaryan hakkındaki dava, Yargıtay'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davadan haberdar edilmemesi nedeniyle usul yönünden bozuldu.

Yeniden yapılan yargılamada savunma yapan Nazaryan, "Suçsuzum" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Murat Nazaryan getirildi. Şikayetçiler Bayizar Midilli, Zadik Küçük ve Yaşar Küçük ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.



BOZMA İLAMINA UYULMASINA KARAR VERİLDİ

Duruşmada Yargıtay'ın bozma ilamına karşı taraflara söz verildi. Şikayetçiler, bozma ilamına uyulup uyulmamasının takdirini mahkemeye bıraktıklarını belirttiler. Sanık Murat Nazaryan da takdiri mahkemeye bırakırken, avukatı Esen Gül bozma ilamına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle bozma ilamına uyulmasına karar verdi.



Savunması sorulan sanık Murat Nazaryan, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Kimseyle kavga eden bir insan değilim. Bu işi yapmadığımı biliyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum. Tanımıyorum. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Nazaryan'ın avukatı da tanık Aziz Budak'ı dinletmek istediklerini belirterek tahkikatın genişletilmesini talep etti. Şikayetçiler avukatı Eren Keskin de tanık Aziz Budak'ı dinlenilmesini ve tahkikatın genişletilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, olayın üzerinden uzun süre geçmiş olması, tanığın beyanlarının bir katkı sağlamayacağı ve bu hususun bozma nedeni yapılmadığı gerekçesiyle tanık dinlenmesi taleplerini reddetti. Tarafların tahkikatın genişletilmesi taleplerini reddeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın savcıya verilerek varsa kovuşturmanın genişletilmesi, yoksa esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına hükmedildi. Duruşma ertelendi.

