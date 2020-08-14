Mark Twain’in intikamı!
Hadleyburg’ü Yozlaştıran Adam; gerçek adı Samuel Langhorne Clemens olan, öykülerinde ırmakta gemilerin seyredebilmesi için gerekli derinliği belirten ve “iki kulaçlık derinlik” anlamına gelen bir gemici terimi olan Mark Twain takma adını kullanan Amerikalı yazarın mizahçı yanının öne çıktığı kısa bir öyküsü. William Faulkner’ın Amerikan edebiyatının kurucusu olarak nitelediği Mark Twain, öyküsünde büyük bir intikam hikâyesi anlatıyor. İnsanlığın açgözlülük, kıskançlık, intikam gibi en olumsuz niteliklerini hicveden Twain ikiyüzlü toplumsal ahlak anlayışına da en ağır eleştirilerden birini yöneltiyor.
Hadleyburg’ü Yozlaştıran Adam,
William Faulkner’ın Amerikan edebiyatının kurucusu olarak nitelediği daha çok
romanlarıyla tanınan gerçekçi yazar Mark Twain’in mizahçı yanının öne çıktığı
kısa bir öyküsü.
Sarsılmaz dürüstlüğüyle övünen
Hadleyburg kasabası halkının bir yabancıyı farkında olmaksızın rencide etmesi,
büyük bir intikam hikâyesine dönüşür.
Ülkenin en dürüst kasabası olarak
tanınan Hadleyburg’ün namını karalamak isteyen bu öfkeli yabancı,
yozlaştırılamaz olmasıyla övünen halkı kendi gerçeğiyle yüzleştirmek üzere
müthiş bir plan hazırlar.
İnsanlığın açgözlülük,
kıskançlık, intikam gibi en olumsuz niteliklerini hicvederek irdeleyen Twain bu
öyküsüyle ikiyüzlü toplumsal ahlak anlayışına da en ağır eleştirilerden birini
yöneltir.
Gerçek adı Samuel Langhorne
Clemens olan Amerikalı yazar, öykülerinde ırmakta gemilerin seyredebilmesi için
gerekli derinliği belirten ve “iki kulaçlık derinlik” anlamına gelen bir gemici
terimi olan Mark Twain takma adını kullandı.
Halley kuyrukluyıldızının
dünyaya geldiği 1835 yılında Missouri eyaletinin Florida şehrinde doğdu ve 1900
yılında kendisiyle yapılan bir söyleşide kuyruklu yıldızın bir dahaki gelişinde,
1910’da ölmesinin iyi olacağını söylemişti, öyle de oldu! Halley
kuyrukluyıldızı dünyanın yanı başından geçişinin ertesi günü öldü.
Çocukluk yıllarını Missisippi
kıyısındaki küçük bir liman kenti olan Hannibal’de geçirdi. Henüz 11
yaşındayken babasını kaybetti. Bu nedenle küçüklüğünden itibaren farklı işlerde
çalışmak zorunda kaldı. İlk olarak 12 yaşındayken bir basımevinde dizgicilik
yaptı. Sonrasında abisi tarafından çıkarılan yerel bir gazetede Rambler yani
Gezgin takma adıyla yazılar yazdı. Ardından Philadelphia ve Saint-Louis
gazetelerinde muhabirlik yaptı.
Amerikan edebiyatının en büyük
yazarlarından biri olarak kabul edilen ve yaşamını geçirdiği yerlere
öykülerinde yer veren Mark Twain, 1857 yılında bir süre kılavuz yardımcısı olarak
Missisippi Irmağı’nda gidip gelen bir Buharlı Gemi’de çalıştı.
Kaptanlık sınavlarına hazırlık
için çalıştı; nehrin her yerini öğrenmesi iki yılını aldı. Çok iyi öğrendiği bu
yerler romanlarının mekanını oluşturdu.
24 yaşında kaptanlık ehliyetini
aldı ve Amerikan İç Savaşı çıkıp nehir gezileri yasaklanana kadar nehirde
kaptanlık yaptı.
Yapıtlarında Missisippi Irmağı
kıyısındaki yaşamı ve farklı sınıflardan insanları betimledi. Toplumsal
gerçekleri mizahi bir dille ustaca yazıya geçirdi. Bu gemide ve Mississippi
Irmağı kenarında geçirdiği zamanların birçok eseri için ilham kaynağı meydana
getirdiği kabul edilir.
İç savaşın başlaması ile 1861
yılında gönüllü olarak askere gitti. 14 günlük askeri eğitimden sonra ordudan
ayrılıp Nevada’da vali olan ağabeyi Orion ile bir süre posta arabasıyla bölgeyi
gezdikten sonra, zengin olma hayaliyle madencilik yaptıysa da başarılı olamadı.
Bazı gezi yazıları ve
makaleler yazarak çeşitli eyaletleri dolaştı. Mark Twain adıyla imzaladığı ilk
makalesi, Carson’dan Mektup adlı yazısıydı.
18 Kasım 1865 günü New York
Saturday Press adlı gazetede yayımlanan Jim Smiley ve Zıplayan Kurbağası adlı
hikâye ile ilgi gördü.
Bir maden ocağı kampında
madencilerden dinlediği yerel bir öyküyü kendi ağzından anlatarak ünü
yakalamıştı. Öyküyü 1867’de yayımlanan ilk kitabına da aldı. 1866’da bir gazete
adına Hawaii’ye giderek oradan yazılar gönderdi.
1867 yılında Mısır, Filistin
ve Avrupa gezisine çıkan Twain, İstanbul ve İzmir'e de uğrar. Yurtdışındaki Masumlar
(1867) adlı kitabında toplar. Kitap sayesinde ünü büsbütün artan Twain,
Brooklyn Express gazetesinin başyazarı olur.
1872 tarihli “Güçlüklere
Katlanarak” adlı yapıtı ise atlı arabayla yaptığı bir yolculuğun anılarıdır.
Oliva Langdon ile 1870 yılı
şubat ayında New York’ta evlenen Mark Twain, bir süre eşi ile birlikte New
York’un Buffalo kentinde yaşadı; bir gazetede editör ve yazar olarak çalıştı. Öksüz
ve yaramaz bir çocuğun Mississippi’de geçen maceralarını anlattığı, 1875
yılında yayımlanan Tom Sawyer’in Maceraları ile adını bilmeyen yok gibiydi. 1881’de
yayımlanan Prens ve Dilenci adlı romanını, kızları Susy ve Clara’ya ithaf etti.
Ellinci yaş gününü
kutladığı 1885 yılında yayımlanan Huckleberry Finn’in Maceraları,
kimilerince Amerikan edebiyatının ilk büyük yapıtı olarak değerlendirildi. Bu
kitapta da yaramaz ve asi bir çocuğun hikayesini anlattı.
Huckleberry Finn’den sonra beş
yıl boyunca kitap yayımlamayı bırakan Twain, zengin olmak umuduyla iş
adamlığına soyundu. Para kazanmak için çeşitli işlere yatırım yaptıysa da sonuç
hep hüsran oldu. 1885’te kurduğu yayınevi ise iflas etmesine yol açtı.
Yaşlılık yılarında
sömürgeciliği, ırk düşmanlığını, kazanç hırsını, dinsel ikiyüzlülüğü sert bir
dille eleştiren yazılar yazan Mark Twain 1905’te, yetmişinci yaşını
Beyaz Saray’da Theodore Roosevelt’in onun onuruna verdiği yemekte kutladı.
1907’de Oxford
Üniversitesi kendisine fahri doktora verdi. Mark Twain 1906’da
yazmaya başladığı biyografisini tamamlayamadan, geçirdiği kalp rahatsızlığı
sonucu 21 Nisan 1910 günü Connecticut’ta hayatını kaybetti.
Seçme Yapıtları: Jim Smiley ve Zıplayan Kurbağası ve Diğer Öyküler, Dışarıdaki Masumlar, Tom Sawyer’ın Maceraları, Prens ve Dilenci, Çalınan Taç, Hadleyburg'ü Yozlaştıran Adam, Mississipi’de Yaşam, Huckleberry Finn’in Maceraları, Ekvatorun İzinde, Adem’le Havva’nın Güncesi.
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