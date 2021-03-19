Mark Zuckerberg, Apple'ın yeni özelliğine ilişkin konuştu: 'İşimize gelecek'

19 Mart 2021 Cuma, 13:14

CNBC'nin geçtiğimiz günlerde eski bir Facebook çalışanı ile yaptığı röportajda, Facebook'un Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğine neden karşı olduğunu anlatılmıştı. Eski çalışanın aktardığına göre, kullanıcı verilerinin toplanamayacak olması, Facebook'un reklam gelirlerini ciddi seviyede düşürecekti. Ancak Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, yeni özelliğinin Facebook'a katkı sağlayabileceğini belirtti.

Dün katıldığı bir Clubhouse toplantısında konuyla ilgili konuşan Zuckerberg, iOS 14.5'in Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğinin sadece Facebook için değil, tüm reklamverenler için işleri zorlaştıracağını söyledi. Ticaretle uğraşan herkesin daha fazla müşteriye ulaşmak isteyeceğini ifade eden Facebook kurucusu, bunun en uygun çözümünün de Facebook'a ait platformları kullanmaktan geçeceğini aktardı.

WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi mecralardan bahsederken "bizim platformlar" şeklinde konuşan Zuckerberg, iOS 14.5'in Facebook'un sektördeki yerini güçlendirebileceğini de ekledi.