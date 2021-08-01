Marka Arnautovic, Bologna’ya transfer oldu

01 Ağustos 2021 Pazar, 20:23

Bologna, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımla Marko Arnautovic’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş’la da anılan 32 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çin liginde 39 maçta forma giyen Arnautovic, 20 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Avustura Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da oynayan Marko Arnautovic, grupta oynanan Kuzey Makedonya maçında bir gol kaydetmişti.