Marka Arnautovic, Bologna’ya transfer oldu
Çin ligi takımlarından Shanghai Port'ta forma giyen Marko Arnautovic, İtalya Serie A takımlarından Bologna ile sözleşme imzaladı.
Bologna, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımla Marko Arnautovic’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş’la da anılan 32 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çin liginde 39 maçta forma giyen Arnautovic, 20 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Avustura Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da oynayan Marko Arnautovic, grupta oynanan Kuzey Makedonya maçında bir gol kaydetmişti.
?? | ??????????????????#Arnautovic è un nuovo giocatore del Bologna ??— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 1, 2021
?? ?????????????????? ?????????? ??#ForzaBFC #WeAreOne
Video Haberler
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
- Tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
- Zabıta ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
- Damada boyunduruklu eziyet kamerada
- Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada
- Girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
- Dipsiz Göl “Dipsiz Çöl” oldu
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Emekliler için bu oran konuşulmalı'
- Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti iddiası
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- 970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı
- Erdoğan ayağına getirtti iddiası
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Tunceli'de orman yangınına müdahaleye engelleme