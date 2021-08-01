<p>Adana Demirspor geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Adana Demirspor geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

<p>İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi büyük ses getirdi.</p>
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İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi büyük ses getirdi.

<p>Takımının Bolu'daki kampından ayrılıp Adana'ya gelen Balotelli’yi yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu karşıladı.&nbsp;</p>
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Takımının Bolu'daki kampından ayrılıp Adana'ya gelen Balotelli’yi yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu karşıladı. 

<p>Taraftar gruplarının Fenerbahçe'ye küfür ve hakaret içeren tezahüratlar yapması ise sosyal medyada gündem oldu.</p>
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Taraftar gruplarının Fenerbahçe'ye küfür ve hakaret içeren tezahüratlar yapması ise sosyal medyada gündem oldu.

<p>Bunun üzerine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından, "Dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Bundan dolayı ben Fenerbahçe camiasından özür dilerim." açıklamasını yaptı.</p>
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Bunun üzerine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından, "Dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Bundan dolayı ben Fenerbahçe camiasından özür dilerim." açıklamasını yaptı.

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