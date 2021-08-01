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Bunun üzerine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından, "Dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Bundan dolayı ben Fenerbahçe camiasından özür dilerim." açıklamasını yaptı.