Marmara Gölü’nün yüzde 90’ı kurudu

20 Ağustos 2021 Cuma, 07:36

Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse, “Şu anda tahminen 10 santimetre civarında su var. O su da sadece karşı bölgede az bir alanda. Gölün doğu kısmı kurumuş durumda. Yüzde 90’ı tamamen kurudu diyebilirim” ifadelerini kullandı.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Marmara Gölü’nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle “yok” denilebilecek kadar az su kaldığını belirtti.

Çınar, gölde su kaybının sıcak geçen ağustos ve eylülde de devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, “Normalde barajlarda “ölü hacim” dediğimiz ve doğal hayatı korumak için bırakılan bir seviye vardır. Yazın başında da Marmara Gölü’nde su seviyesi ölü hacim seviyesindeydi ancak sıcaklıklara bağlı hızlı buharlaşma ve kaçak su kullanımı nedeniyle gölde su seviyesi bugünkü durumuna geldi” diye konuştu. Göl kıyısında Salihli ilçesine bağlı kırsal Tekelioğlu Mahallesi’nin muhtarı Selim Selvioğlu da bu yaz gölün neredeyse tamamen kuruduğunu belirterek “Yağışlar da yetersiz olunca gölümüz tamamen kurumak üzere, kurudu da. Gölde şu anda bir haftalık su kaldı. Bir hafta sonra tamamen kuruyacak. 2 yıl önce bu zamanlar doluydu, çevresindeki 7 köy bu gölden balık avlayarak geçiniyordu. Bu gölsayesinde Gediz Ovası, Menemen’e kadarsulanıyordu” dedi.