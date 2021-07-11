Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

11 Temmuz 2021 Pazar, 09:07

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.