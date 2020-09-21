Marmaray seferleri elektrik arızası yüzünden yapılamıyor
Marmaray hattını besleyen Kazlıçeşme-Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.
İstanbul'da Kazlıçeşme-Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı.
Olay nedeniyle Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MetroPOLL'den şoke eden anket
Video Haberler
- Kapkaç terörü kamerada!
- Skandal görüntülerin ardından o baba serbest bırakıldı
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
- Koruma altındaydı, kazada feci şekilde can verdi
- Okulla tanışan minik öğrenciler sınırlarına girdi
- Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı
- Futbolcular hakem odasını bastı!
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MetroPOLL'den şoke eden anket