Marmaray seferleri elektrik arızası yüzünden yapılamıyor

Marmaray hattını besleyen Kazlıçeşme-Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

AA
21 Eylül 2020 Pazartesi, 16:37
Marmaray seferleri elektrik arızası yüzünden yapılamıyor
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İstanbul'da Kazlıçeşme-Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı.

Olay nedeniyle Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.


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