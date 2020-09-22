22 Eylül 2020 Salı, 09:37

Marmaray'da yüksek gerilim hatlarındaki kabloların yanması nedeniyle seferler durunca yolcular bir süre vagonlarda bekledi, daha sonra tünelde yürüyerek istasyona ulaştı. O anlara dair görüntü paylaşan Onur Duymaz isimli vatandaş, "Marmaray'da bir saate yakın karanlıkta havasız kaldık, ne gelen ne ilgilenen ne bir anons oldu! Koronalı birisi varsa herkese geçmiş olsun" diye sitem etti. Yaşanan aksaklık, operatör altyapısı bulunan istasyonda meydana gelince cep telefonlarıyla iletişim kurabilen vatandaşlar, yardım çağrısında bulundu.

ENGELLİ YOLCU DÜŞMEKTEN KURTULDU

Vagonlarda bulunanlar daha sonra tünelde yürüdü. Bazı istasyonlarda ışıkların yanmaması nedeniyle tünelde yürüyenler zor anlar yaşadı. Vagondan indirilen bir engelli vatandaşın yaşadığı zorluk da kameralara yansıdı. Vagondan inerken düşmekten son anda kurtulan tekerlekli sandalyedeki vatandaş, diğer yolcuların yardımıyla tünelde ilerledi.

Bazı noktalarda ise bir süre sonra ışıklar yandı, yolcular yürüyerek istasyona ulaştı. Yolcuların tahliyesi sırasında salgına karşı önlemlerin yetersiz kaldığı görüldü.

OPERATÖR ALTYAPISI SAYESİNDE İLETİŞİM KURULDU

Sözcü'de yer alan habere göre, Marmaray’da operatör altyapısı bulunması sebebiyle bazı vatandaşlar telefonla konuşarak yardım isteyebildi. Yaklaşık 1 saat süren aksaklığın ardından Marmaray’da seferler normale döndü.

AKSAKLIK ‘METRODA İLETİŞİM’ ÖNERİSİNİ HATIRLATTI

Yaşanan aksaklık, İBB Meclisi’nin 16 Eylül tarihli oturumunda İYİ Parti'li Meclis Üyesi Taylan Yıldız’ın ‘metroda internet’ önerisini hatırlattı. Yıldız, afet anlarında güçlü ve kesintisiz bir haberleşme şebekesinin önemine dikkat çekmiş, 26 Eylül 2019 tarihindeki deprem sırasında metroda bulunan 40 bin kişiye ulaşılamadığını hatırlatmıştı.

Yıldız, metro kullanan İstanbulluların günde 3 milyon saat internetsiz kaldığını dile getirerek hem baz istasyonu kurabilmek hem de ücretsiz WI-FI hizmeti sağlayabilmek için İstanbul Valiliği’ne başvurduğunu belirtmiş ancak yanıt verilmemesi nedeniyle sitem etmişti.

Öneriyi dile getiren Taylan Yıldız’a ‘İnternetçi arkadaş’ diye hitap eden AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “İnternetçi arkadaşımız galiba sanal çok dünyada fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili müdahalesi, engellemesi, yasağı söz konusu değildir” demişti.