Marmaris Belediye Başkanı: Müzik yasağının turizmi olumsuz etkiler

22 Haziran 2021 Salı, 14:59

Marmaris Belediyesi, ‘Müzik Susmasın’ diyerek pandemi döneminde müzik yapamayan, sahneye çıkamayan müzisyenleri halkla buluşturmaya devam ediyor. Her akşam 19 Mayıs Meydanı’nda sahne alan sanatçılar özledikleri günlere geri dönüyor. Pazar günleri hariç her akşam 19.30-20.30 saatleri arasında düzenlenen akustik konserlerde her gün farklı müzisyenler sahne alıyor. Bir yılı aşkın süredir sahnelerden uzak kalan müzisyenler 1 saat boyunca kendi tarzlarına göre eserler seslendiriyor.

OKTAY’DAN ZİYARET

Vatandaşların büyük ilgisini çeken müzisyenleri, Dünya Müzik Günü’nde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret etti. Burada müzik emekçileri ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay, müziğin herkes için çok önemli olduğunu belirterek, “Neşeli anımızda da üzgün anımızda da sığındığımız bir limandır” dedi.

Başkan Oktay, “Toplumumuzun tüm katmanları bu süreçte ciddi olarak etkilendi. Ama baktığımızda özellikle müzikle uğraşan arkadaşlarımız daha uzun zamandır bu olumsuz etkinin altında kaldılar. Bizim daha önce de çeşitli desteklerimiz oldu. Geldiğimiz süreçte müzisyen arkadaşlarımızla birlikte bu tarz organizasyonlar yapmayı daha olumlu bulduk. 1 haftadır devam eden etkinliğimiz 30 Haziran’a kadar devam edecek” ifadesini kullandı.

Oktay, “Bir yıldan fazladır bu arkadaşlarımız mesleklerini icra edemiyorlar. Bu etkinlikte bir manada kendi paslarını da atıyorlar. Özledikleri sahne ortamına da kavuşmuş oluyorlar. Marmaris’te yaşayan müzisyenlerimize desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

"TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLER"

1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak normalleşme kurallarında gece 24.00’dan sonra getirilen müzik yasağını da değerlendiren Oktay, “Bu tür kısıtlamalar bir noktada hayat tarzına müdahale etmek anlamına geliyor” açıklamasını yaptı. Öte yandan alınan kararın turizmi olumsuz etkileyeceğini söyleyen Oktay, “İki senedir sıkıntıda olan bir sektörden bahsediyoruz. Geçen sene Marmaris’te barlar sokağının kapalı olması bile olumsuz etki oluşturdu. Bu yıl daha sezon tam olarak açılmamışken bu tarz kararlar turistlerin algısını ve kararını da değiştirecektir. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerekir” dedi.

MÜZİK EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENİYOR

Müzisyenlerden Umut Arslan ise müzik emekçilerinin pandeminin en çok zarar verdiği kişilerin başında geldiğini belirterek, “Ama bu süreçlerin de dezavantajları olduğu gibi avantajları da oluyor. Bu dönem bizi birlik olmaya, dayanışma içerisinde bulunmaya itti. Bunun üzerine bir dernek kurmaya karar verdik. Marmaris Müzik Emekçileri ve Dayanışma Derneği adıyla oluşturduğumuz çatının altında hepimiz toplandık. Belediyemizle birlikte ortak projeler ürettik. Müzik susmasın dedik. Başkanımıza ve belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu kötü günler geride kalır hepimiz tekrar sahneye çıkıp sesimizi duyururuz” dedi.