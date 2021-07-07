Marmaris Belediye Başkanı'ndan 'salgın' uyarısı: Risk devam ediyor

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:04

Marmaris Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı oturumu Armutalan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, başkanlık ettiği oturumda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz itibariyle normalleşme süreciyle birlikte Marmaris’te turist yoğunluğu oluştuğunu söyleyen Başkan Oktay, “Maalesef ki tehlike henüz geçmiş değil. Risk devam etmekte. Dolayısıyla Marmaris’te yaşayan herkesin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Vaka sayıları artıp da geride bıraktığımız aylarda yaşadığımız sıkıntılı günlere dönmeyelim” dedi.

AŞIYA TEŞVİK EDELİM

Aşılamada Muğla’nın Türkiye’de birinci olmasına rağmen ilçeler bazında farklılıklar yaşandığına dikkat çeken Oktay, “Marmaris olarak aşılamada bir miktar gerideyiz. Bu nedenle herkesin çevresinde aşı olmayan varsa onları teşvik etmesi doğru olacaktık. Çünkü aşılama yönünde ne kadar ilerlersek bu hastalığa karşı mücadelemiz o oranda başarıya ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

İçmeler’de meydana gelen yangına da değinen Oktay, vatandaşlardan bölgenin tekrar ağaçlandırılması ve orman şehidi Görkem Hasdemir’in adının verilmesi için yoğun talep geldiğini belirterek, “Bu konuda kararlıyız. Halkımızla birlikte ağaçlandıracağız ve şehidimizin ismini orada yaşatacağız” diye konuştu.