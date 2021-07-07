Marmaris Belediye Başkanı'ndan 'salgın' uyarısı: Risk devam ediyor
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay salgın tehlikesinin sona ermediğine dikkat çekerek, “Risk devam ediyor. Marmaris’te yaşayan herkesin çok daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.
Marmaris Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı oturumu Armutalan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, başkanlık ettiği oturumda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz itibariyle normalleşme süreciyle birlikte Marmaris’te turist yoğunluğu oluştuğunu söyleyen Başkan Oktay, “Maalesef ki tehlike henüz geçmiş değil. Risk devam etmekte. Dolayısıyla Marmaris’te yaşayan herkesin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Vaka sayıları artıp da geride bıraktığımız aylarda yaşadığımız sıkıntılı günlere dönmeyelim” dedi.
AŞIYA TEŞVİK EDELİM
Aşılamada Muğla’nın Türkiye’de birinci olmasına rağmen ilçeler bazında farklılıklar yaşandığına dikkat çeken Oktay, “Marmaris olarak aşılamada bir miktar gerideyiz. Bu nedenle herkesin çevresinde aşı olmayan varsa onları teşvik etmesi doğru olacaktık. Çünkü aşılama yönünde ne kadar ilerlersek bu hastalığa karşı mücadelemiz o oranda başarıya ulaşacaktır” şeklinde konuştu.
İçmeler’de meydana gelen yangına da değinen Oktay, vatandaşlardan bölgenin tekrar ağaçlandırılması ve orman şehidi Görkem Hasdemir’in adının verilmesi için yoğun talep geldiğini belirterek, “Bu konuda kararlıyız. Halkımızla birlikte ağaçlandıracağız ve şehidimizin ismini orada yaşatacağız” diye konuştu.
Video Haberler
- Vicdansızlık! Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
- Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
- Cami inşaatında can pazarı! Yaralılar var
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- Ve nihayet Soylu yargıyı harekete geçirdi!
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- İki seçmenden biri ‘istifa’ diyor
- 'Neden teslim olduğunu' böyle açıkladı
- 'İşte Cumhurbaşkanımız' sözüne yanıt