Marmaris'te 5,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20:43'te 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Muğla haricinde İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisinin alındığını belirtirken gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ REVİZE ETTİ
Kandilli Rasathanesi ise hem depremin büyüklüğünü hem de derinliğini revize etti.
Depremin büyüklüğünü 5.6’dan 5.4’e revize eden Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 67.1 kilometreden 65.5 kilometreye çekti.
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