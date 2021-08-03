Marmaris'te A Haber ekibine tepki: 'Sayenizde...'
Marmaris'te devam eden yangını canlı yayında aktaran A Haber ekibi, yurttaşların tepkisi üzerine yayını kesmek zorunda kaldı.
Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları günlerdir devam ediyor. Yurttaşlar ise yangına yeterli müdahale edilmemesi nedeniyle yetkililere tepkili.
Öte yandan yurttaşlar yangının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde yangını görüntüleyen A Haber ekibine de tepki gösterdi.
YAYINI KESTİLER
Canlı yayındayken A Haber muhabiri, gelen tepkiler üzerine “Şu anda bizim üzerimize geliyorlar. Vatandaşlar çok öfkeli. Çetin buraya gelir misin? Vatandaşların tepkisi üzerine yürümek zorunda kaldık” dedi. Bir vatandaşın “Sayenizde!” diye bağırarak tepki gösterdiği duyulmasının ardından da muhabir yayını kesmek zorunda kaldı.
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