Marmaris'te doğal yetişen 'ölümsüzlük mantarı' kilosu 5 bin liradan satılıyor

18 Şubat 2021 Perşembe, 10:40

Marmaris ilçesinde turizmci Mustafa Demir (35), doğada tesadüfen ‘Reishi Mantarı’nı buldu. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, kansere karşı direnci artırdığı ve ömrü uzattığı iddia edilen mantarın kilosu Marmaris’teki aktarlarda 5 bin lirayı buldu. 30 gramı 100 liradan satılan mantarın Çin tıbbında yaklaşık 2000 yıldır kullanıldığını ve renginin parlak kırmızı olmasından dolayı Latince adının ‘Lucidus’ olduğunu anlatan Demir, şunları söyledi:

“Marmaris’te tesadüfen buldum. Bütün dünyada dağınık olarak doğal ortamda yetişen bir mantar türü. Daha çok meşe ve erik ağaçlarının üzerinde görülüyor. Kolay ulaşılabilmesi için artık özel çiftliklerde yetiştirilmeye başlandı. Marmaris'te ‘Reishi Mantarı’ kısa sürede aktarlarda şifalı bitkiler bölümüne girdi.”





‘ÜLKEMİZDE DEĞERİ YENİ ANLAŞILDI’

Aktar Veysel Baykara da ‘Reishi Mantarı’nın ülkemizde yeni tanınmaya başladığını belirterek, “Bir çok hastalığa iyi geliyor. Seralarda organik olarak yetişirse kilosu 2 ile 3 bin lira arasında değişiyor. Doğada, organik olarak bulunanları ise 3 bin ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor. Herkesin rahatlıkla ulaşabilmesi için 30’ar gram paketler halinde satılıyor. Daha çok kadınlar denemek için alıyor. Özellikle kanser hastalığının tedavisi sürecinde talep ediliyor. Çay şeklinde tüketiliyor. Her sabah aç karnına bir bardak mantar çayı içildiğinde bağışıklığı güçlendiriyor, kanserli hücrelerle mücadeleyi kolaylaştırıyor ve enerjiyi artırıyor. Mantarın faydaları bilindikçe daha çok talep görüyor” dedi.

Aktardan aldığı Reishi Mantarı’nın faydalarını internette araştırdıktan sonra öğrendiğini söyleyen Hakan Bulut (25), "Bir yakınım kemoterapi görüyor. Faydası olacağını düşündüm. Bu yüzden çayını yapıp, her sabah içiriyoruz. Alternatif tıpta öneriliyor. Şifa umuduyla deneyip, göreceğiz” diye konuştu.

Neslihan Açıkgöz (55) ise mantarı, doktoruna danıştıktan sonra alabileceğini ifade etti.