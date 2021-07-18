Marmaris'te FETÖ operasyonu: Motor yatla kaçmak isterken yakalandılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na motor yatla kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisi ile organizatör olduğu belirtilen 4 kişi yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 1'i kadın 3 kişinin, Marmaris'in kırsal Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'ın Simi Adası'na motor yat ile kaçacağı bilgisine ulaştı.
MİT ve jandarma ekipleri, kara yoluyla kente gelen T.K., H.Ç. ve Ü.Ç.'yi dün takibe aldı. Ardından harekete geçen ekipler; T.K., H.Ç. ve Ü.Ç. ile organizatör V.Ö., S.Ö., V.Ö. ve A.Y.'yı yakaladı. 7 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek, ifadeleri alındı.
Şüphelilerinin, önceki yıllarda yargılandığı, serbest bırakıldığı ve dosyalarının istinaf mahkemesinde oldukları tespit edildi. Organizatörlerden S.Ö.'nün ise 'insan kaçakçılığı' suçundan sabıkası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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