Dilipak'tan sert sözler: AKP ile FETÖ adeta bütünleşmişti
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Dilipak, FETÖ’cü darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde kaleme aldığı “15 Temmuz” başlıklı yazısında, AKP’nin FETÖ ile bütünleştiğini belirtti.
"Darbe olacağı belliydi, niçin tedbir alınmadı” diyen Dilipak, “AK Parti ile adeta bütünleşmişlerdi. Parti üst yönetimi ve tabanının dörtte üçü bu yapı ile birlikte hareket ediyordu” dedi.
Dilipak’ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:
"Darbe olacağı belliydi, niçin tedbir alınmadı. Öğle vakti MİT’in haberi olmuştu. Hâlâ yargılama devam ediyor ama, bugün FETÖ’nün önemli birtakım adamları dışarıda, ama dolaylı ilişkisi olan birileri mahkeme kapılarında. Bunu anlayabiliyor musunuz! ABD’de ikiz kulelerde ne olduğunu öğrenebildik mi, ya da içeride Eşref Bitlis, Cem Ersever, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Özal suikastı, Muhsin Yazıcıoğlu, Hablemitoğlu suikastının gerçeğini bütün yönleri ile öğrenebildik mi?"
"FETÖ’cüler aslında her yere hakimdi. Türkçe olimpiyatları yarı resmi hale gelmişti. AK Parti ile adeta bütünleşmişlerdi. Parti üst yönetimi ve tabanının dörtte üçü bu yapı ile birlikte hareket ediyordu. Dörtte birinin yarısını FETÖ’cüler kendileri istemez, diğer yarısı da FETÖ’cüleri istemeyen, hatta bir kısmı çıkar çatışması yaşayan grublardı neredeyse. AK Parti yönetimi de tabanı da bu yeni dindarlığı çok sevmişlerdi."
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