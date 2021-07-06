Marmaris'te kamuya ait alanlarda karavancıların konaklamalarına izin verilmiyor

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Pandemi ile büyük ilgi gören karavanla tatil yapanlara birçok bölgede engel çıkarılıyor. Jandarma ve belediye zabıta ekipleri karavancılara, konaklamanın yasak olduğu sözle bildirilerek terk etmelerini istiyor. Karavancılar ise tepkili: “Karavan ruhsatı verilmiş bir araçta konaklama yapmaya hangi gerekçeyle yasaklama getiriliyor?”

Marmaris’te belediye meclisi nisan ayında aldığı bir kararla kamuya ait cadde, sokak, meydan gibi alanlarda karavanların park edilmesini yasakladı. Gerekçe, vatandaşlar tarafından görüntü kirliliği oluşturduğu yönünde şikâyet edilmesi.

BÖLGEYİ TERK EDİN

Antalya’da Manavgat belediyesinin Titreyengöl mevkisindeki kamp ve karavan alanı tamamen dolmuş durumda. Kemer, Kumluca ve Finike bölgesinde karavancılar kaymakamlık kararıyla bulundukları yerden ayrılmaya zorlanıyor. Beldibi, Göynük, Adrasan gibi alanlara giden karavancıların jandarma ekipleri tarafından bölgeyi terk etmeleri isteniyor.

Kumlca - Finike arasındaki 7-8 km’lik halkın denizden yararlandığı plajda karavan görününce zabıta ekipleri devreye giriyor, “Kaymakamlık kararı var, burada geceleme yapamazsınız” denilerek belediyeye ait küçük bir plaj olan Gökliman Sosyal Tesisleri’e yönlendiriliyorlar.

CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Kaymakam karavan ve çadırla konaklama yapacakların engellenmesini istedi. Biz de belediyemize ait sosyal tesisimize yönlendiriyoruz. Tabii orası büyük bir alan değil” dedi.

15 yıllık karavancı olduğunu söyleyen Salih Durmaz, “Yasaklamalar keyfi görünüyor. Kaymakamlıklar bir olumsuzluk olur aman uğraşmayayım düşüncesiyle, ‘yassak hemşerim’ kararı uygulatıyor. Günübirlikçilerle karavancılar karıştırılmasın. Karavanla seyahat edenler bulundukları ortamı kirletmezler, aksine korurlar, temizlerler” diye yakındı.