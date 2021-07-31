Marmaris'te son durum: Alevler yeniden yükseldi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün meydana gelen orman yangını sonrası Asparan mevkiinde alevler yeniden yükselirken, Marmaris-Datça karayolu Marmaris girişinden kapatıldı.
Perşembe günü saat 13.05’de Marmaris’te başlayan orman yangını söndürülürken, zaman zaman yeniden alevlenme meydana geliyor. Armutalan Mahallesi'nin üst bölümündeki Asparan mevkiinde öğle saatlerinde tekrar dumanlar yükselmeye başladı. İki noktada görülen dumanların ardından alevler büyüyünce bölgeye uçak ve helikopterler sevk edildi.
Marmaris-Datça yolunun bulunduğu noktada alevler yolun karşı şeridine yaklaşınca Marmaris girişinde Datça istikameti polis ekipleri tarafından kapatıldı ve araç ulaşımı durduruldu.
Aynı anda Armutalan üst bölümünde de aniden yükselen dumanlar sonrası bölgede bulunan bazı evlerdeki yurttaşlar tahliye edildi.
Yurttaşlar alevlerin bölgede etkili olmasının ardından yerleşim birimlerinde kalan hayvanları için gözyaşı döktü.
Helikopter ve uçağın arka arkaya yaptığı sortiler sonrası yurttaşların evlerinin bulunduğu bölgedeki alevler kontrol altına alındı.
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