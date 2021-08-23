Marmaris’teki yangınla sarsılan arıcılar destek bekliyor

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Güvenilir Ürün Platformu, Türkiye Arıcılar Birliği ve Bee’o AŞ, Ege Bölgesi’ndeki yangınların dünya bal pazarına etkilerinin değerlendirmek için “Yangının Arıcılık Sektörüne, Çam Balı Üretimine Etkileri ve Yapılması Gerekenler” konusunda bir panel düzenledi. Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, normalde 25-30 bin ton olan çam balı rekoltesinin bu yıl 5-10 bin ton civarında kalacağını ve bu düşüşten dolayı da bal fiyatlarında en az yüzde 10’luk bir artış olacağını söyledi.

Bölgedeki bütün arıcıların kredi borçlarının ertelenmesi gerektiğini söyleyen Şahin, “Arıcıların yüzde 90’ı krediyle ayakta duruyor. Artık bıçak kemikte. Bizim acilen arının bal yaptığı basralı böceğini yasaklı böcek listesinden çıkarıp bu bölgelere bu böceği aşılama yöntemiyle getirmemiz gerek” dedi. Bölgeye yardım için kampanyalar düzenlediklerini ancak yasal engellerle karşılaştıklarını ve bütün yardımların AFAD aracılığıyla yapılabileceğini aktaran Şahin, bu sebeple direkt olarak mağdur olan arıcıların hesap numaralarını paylaşacaklarını ve onlara direkt yardım yapılabileceğini söyledi.

ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİLEBİLİR

İki haftada 56 bin 877 hektar alanın yandığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Avcı ise bu alanlarda tıraşlama kesimin yapılmaması gerektiği bölgede yanmayan 1-2 ağacın tekrar o bölgeyi yeşerteceğini vurguladı. Bölgede arıcılığın devamı için çam balı üretilemeyen dönemlerde arısütü, arı, zehri, propolis gibi arı ürünlerinin üretilmesi gerektiğini aktaran Bee’o Genel Müdürü Aslı Tanuğur Samancı ise, “En azından bölgedeki altı bin arıcı bu şekilde istihdam edilir ve arıcılığın devamı sağlanır. Biz bölge için beş ayrı proje geliştirdik ve 20 milyon TL bütçe ayırdık. Şu anda bu bölgede üretilen bütün arı ürünlerini peşin fiyatına ve değerinde almaya hazırız” dedi.

Türkiye’nin “Mega Yangın” dönemine geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Kavgacı ise “Artık normal yangınlar yaşamıyoruz, bu nedenle de daha zor söndürülüyor. Yangın söndürme eşiğimizi yükseltmemiz gerek. Ayrıca orman bahçe değildir, her istediğinizi dikemezsiniz. Planlı ekim yapılmalı” diye konuştu.