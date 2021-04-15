Mart ayında en çok konuşulan futbolcu Fenerbahçeli Ozan Tufan oldu

15 Nisan 2021 Perşembe, 11:30

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre; ay boyunca spor medyasının gündeminde en çok yer alan futbolcu, Malaga’da attığı gollerle akıllara kazınan Ozan Tufan oldu. Fenerbahçe’de yaşanan bayrak değişimi de öne çıkan başlıklar arasındaydı.



MTM’nin hazırladığı raporda, mart ayının en çok konuşulan takımları, futbolcuları, kulüp yöneticileri, teknik direktörleri ve hakemleri belli oldu. Avrupa elemelerinde G Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart’ta Hollanda, 27 Mart’ta Norveç ve 30 Mart’ta Letonya ile karşılaştı. Elemelere hızlı bir giriş yapan A Milli Futbol Takımı, Norveç ve Hollanda’yı mağlup ederken, Letonya ile berabere kalarak yenilmezlik serisini bozdu. Ay boyunca gösterdiği performansla toplam 42 bin 821 habere konu olan A Milli Takımı, Avrupa’da Türkiye’yi gururlandırdı.



Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya’nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç’i 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, 4-2 yendiği Hollanda’nın ardından gruptan en ciddi rakiplerinden birini daha farkla geçerken, Türkiye Milli takımında Norveç karşısında dördüncü ve 59 dakikada fileleri havalandıran Ozan Tufan göstermiş olduğu başarılı performans ile adeta yıldızlaştı. A Milli Takım formasıyla Norveç maçında 2 gol atan Ozan Tufan, 3-0 kazanılan karşılaşmanın kahramanı olurken, sosyal medyanın da gündemine de oturdu. Nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine de giren Ozan Tufan, Mart ayında 10 bin 188 habere adını yazdırarak en fazla konuşulan futbolcu unvanının sahibi oldu. Ozan Tufan’ı ise sahada yaşadığı çarpışma sonucu sakatlık geçiren Dimitris Pelkas 8 bin 863 haber ile takip ederken, yine mav esnasında ayak bileğinin dönmesi sonucu sakatlık geçirerek sahalardan bir süre uzak kalacak olan Mesut Özil 8 bin 741 haber ile takip etti.



FENERBAHÇE’DE GÖREV DEĞİŞİMİ

85 bin 384 haberle Mart ayının en çok konuşulan takımı olmayı başaran Fenerbahçe’de geçtiğimiz ayın en önemli gelişmesi hiç şüphesiz antrenör koltuğunda yaşanan değişiklik oldu. Sarı-lacivertlilerde, Erol Bulut’un sözleşmesi karşılıklı anlaşma yapılarak feshedilirken, takımın başında sportif direktör Emre Belözoğlu’nun olacağı duyuruldu. Sarı-lacivertlilerde Erol Bulut dönemi sadece 8 ay sürerken, Fenerbahçe sezon başından bu yana Erol Bulut yönetiminde 34 maça çıkarak, bu süreç içerisinde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 10 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı alan Galatasaray ise Mart ayı boyunca toplam 72 bin 839 haber ile adını ikinci sıraya yazdırırken, Süper Lig’de liderliğini Mart ayı boyunca koruyan Beşiktaş ise toplam 71 bin 471 haber ile üçüncü sıraya yerleşti.



FATİH TERİM ALDIĞI CEZA İLE GÜNDEME GELDİ

Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Fatih Terim, her ay olduğu gibi Mart ayında da en çok konuşulan antrenör olma unvanını da elinde tutmayı sürdürdü. Mart ayında deneyimli çalıştırıcı ile ilgili önemli gelişmelerin başında aldığı ceza geldi. Süper Lig’in 31. Haftasında oynanan Rizespor maçında hakaret nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Fatih Terim ile Ümit Davala’nın cezaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala’ya ikişer maç men cezası verdi. Mart ayında 18 bin 539 haberde yer alan Terim birinci sırada yer alırken, sarı-lacivertli takım ile yolları ayıran Erol Bulut 17 bin 341 haber ile ikinci, siyah-beyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın ise 15 bin 270 haber ile üçüncü sırada yer aldı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon deplasmanında iyi mücadele ortaya koyan Fenerbahçe’nin başarısını ödüllendirdi ve takıma prim dağıttı. Ay boyunca toplam 8 bin 731 habere adını yazdıran başarılı yönetici, Mart aynın en çok konuşulan futbol kulübü yöneticisi olmayı başardı. Ali Koç’u sırası ile 6 bin 331 haber ile sarı-kırmızılı takımın yöneticisi Mustafa Cengiz ve 4 bin 781 haber ile TFF Başkanı Nihat Özdemir takip etti.



BEŞİKTAŞ’TAN HAKEM TEPKİSİ

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçında hakem Halil Umut Meler’in görevlendirilmesiyle ilgili olarak MHK’ya tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama geldi. Beşiktaş’ın son olarak 31. haftada oynadığı Fenerbahçe derbisinde göreve alan Meler, siyah beyazlı camianın tepkisiyle karşılaşmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiden sonra yaptığı açıklamada, “Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Merkez Hakem Kurulu’ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!” denildi. Halil Umut Meler 5 bin 551 haber ile Mart ayının en fazla konuşulan hakemi olurken, ikinci sırada 4 bin 280 haber ile Cüneyt Çakır, üçüncü sırada ise 3 bin 128 haber ile Halis Özkahya yer aldı.