Masatenisinde sezon 31 Ekim'de başlayacak
Türkiye Masatenisi Federasyonu, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu'nun 31 Ekim'de yapılacak 1. etap maçlarıyla başlayacağını duyurdu.
Türkiye Masatenisi Federasyonu, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu'nun 31 Ekim'de yapılacak 1. etap maçlarıyla başlayacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig 1. etap maçlarının 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Balıkesir'de oynanacağı belirtildi.
Kulüplerin belirlenen bütün evrakları maçlardan 10 gün önce federasyona göndermeleri gerektiği kaydedildi.
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