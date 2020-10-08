Masatenisinde sezon 31 Ekim'de başlayacak

Türkiye Masatenisi Federasyonu, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu'nun 31 Ekim'de yapılacak 1. etap maçlarıyla başlayacağını duyurdu.

AA
08 Ekim 2020 Perşembe, 17:46
Masatenisinde sezon 31 Ekim'de başlayacak
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Türkiye Masatenisi Federasyonu, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu'nun 31 Ekim'de yapılacak 1. etap maçlarıyla başlayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig 1. etap maçlarının 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Balıkesir'de oynanacağı belirtildi.

Kulüplerin belirlenen bütün evrakları maçlardan 10 gün önce federasyona göndermeleri gerektiği kaydedildi.



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