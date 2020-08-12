Mashattan konutlarına ilişkin davada müfettişler, iskânların yeniden düzenlenmesini istedi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Tartışmalı projelere imza atan Taşyapı’nın ünlü Mashattan konutlarına ilişkin 10 adet sahte iskân belgesi (yapı kullanım izni) davasında Mülkiye Başmüfettişi iskânların yeniden düzenlenmesini istedi. Eski CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Sağ ve yurttaşların, “Mashattan” konutlarıyla ilgili “yapı kullanma izin-iskân belgesi” hakkında yaptıkları suç duyurusunun ardından dönemin Şişli Belediye Başkanlığı İmar Komisyonu Başkanı Cemil Vasken Barın ve kontrol mühendisi Faruk Akar hakkında, “Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” suçundan yargılandıkları davada yeni gelişmeler yaşandı.

Davaya konu iddianamede Adli Tıp Kurumu’nun, “Şüphelilerin belediye kayıtlarında bulunmayan 10 adet iskân belgesini kendileri imzalayıp diğer imzaların başkaları tarafından atılması neticesinde sahte oluşturulan iskân belgelerini düzenledikleri, böylece atılı suçu işledikleri tüm evrak kapsamında anlaşılmıştır” ifadelerine yer verilmişti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemil Vasken Barın’ın “suça karşı kastının olmadığı” gerekçesiyle beraatına, Faruk Akar’ın resmi belgede “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 ay hapis cezası vererek, iyi hali göz önünde bulundurup hapis cezası 5 aya indirilip hükmün açıklanması geri bırakmıştı.

BİLGİLENDİRME YAPILMADI

Karara itiraz üzerine, Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 21 Temmuz’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderilen yazıda 10 adet ıslak imzalı iskân belgesinin soruşturma kapsamında yollandığı ancak bugüne kadar ilçe belediyesine bilgilendirme yapılmadığı ve belgelerin iade edilmediği ortaya çıktı. Yazıda, ilçe belediyesine gönderilen Mülkiye Başmüfettişi’nin inceleme raporunun sonuç bölümüne de yer verildi. Raporun sonuç bölümünde, “Şişli Belediyesi’nin düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgeleri’nin mevzuata uygun düzenlenmediği, mevzuata uygun düzenlenmemesi ve belgeleri düzenleyenler hakkında mahkeme sürecinin devam etmesi nedeni ile bu belgelerin Sarıyer Belediyesi’nce geçerli adledilmediği, mevzuata uygun düzenlenmeyen yapı kullanma izin belgelerinin iptal edilmesi, kazanılmış haklar da göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır” denildi.

Yazının sonunda ilgili inceleme raporu doğrultusunda gereğinin yapılarak sonucunun valiliğe gönderilmesi istendiği vurgulandı ve yürütülen soruşturma kapsamında yollanan 10 adet iskân belgesinin iadesi istendi.