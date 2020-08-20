Maske takmayan kadınları darp eden polisler görevden uzaklaştırıldı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:04









Çağdaş Hukuçular Derneği İstanbul Şubesi, sosyal medya üzerinden Kadıköy'de maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra da darp edilen kadınların videosunu paylaşarak tepki göstermişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de polisin gözaltına alma şekli tepki çekmişti.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, kadını gözaltına alan 2 polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.

Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Rana isimli kadın, "Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı" ifadelerini kullandı.



