Maskeleri çıkaran İsrail'de iki yeni varyant tespit edildi!
İsrail'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Brezilya ve Şili'de ortaya çıkan türüne rastlandığı bildirildi.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantına tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.
Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Covid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.
İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.
Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.
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