Maskeleri düşüren sivri dilli öyküler!

15 Kasım 2020 Pazar, 12:29

Caz Çağı’nın, adından en çok söz ettiren yazarlarından Dorothy Parker, Delidolu Yayınları tarafından iki cilt olarak yayımlanacak Toplu Öyküleri ile ilk kez Türkçede. Amerikalı yazarın yirmi yedi öyküsüne yer veren ilk cilt Yarın Berbat Bir Gün; aşka inanmayanların, aşktan sarhoş olanların, aldatanların, aldatılanların, kazananların, her daim kaybedenlerin, cesurların, korkakların ve daha nicelerinin yaşamına göz kırpıyor.

1920’ler ve 30’ların ruhunu göz kamaştıran yanları ve karanlığıyla zekice yansıtan, trajikomik olayları sivri uçlu kalemine dolayan Dorothy Parker, bu öykülerinde sadece kendi dönemini değil, insanın değişmeyen gerçekliğini de yakalamayı başarıyor.

“Artık senin ne halt edeceğini de bilmiyorum. Oysa senin farklı olduğunu sanmıştım!

‘Farklıydım,’ dedi genç kadın, ‘sadece sen benim farklı olduğumu düşündüğün müddetçe farklıydım.’”

Pek çok Hollywood filminin senaryo ve diyaloglarında da imzası olan Parker, kadın erkek ilişkilerindeki iletişim sorunlarının doğurduğu ezeli savaşın ve komik diyalogların güncelliğini hâlâ koruduğu bu öykülerde, tüm maskeleri birer birer düşürüyor.

Kendi kendini kandıranları, ensesi kalınları, zorbaları, mağrurları, budalaları ve kendini beğenmişleri karikatürize ederken, hazır reçetelere bel bağlamıyor. İnsanın acınası ikiyüzlülüğünü, cehaletini ve türlü zaaflarını, keskin bir göz ve alaycı bir tebessümle gözler önüne seriyor.

“İşte buradayım, yapayalnızım, istenmiyorum; üstelik yeni kıyafetlerimi giymişim. Hayat böyle, herhâlde. Biz zavallı minik şeyler... giyiniyoruz, plan yapıyoruz ve umut ediyoruz... peki, ne için? Hayat dediğin ne ki hem? Bir ölüm cezası. İki nokta arasındaki en uzun mesafe. Yorgun katırın burnuna bağlanmış saman demeti. Şey...”

Yarın Berbat Bir Gün - Dorothy Parker Toplu Öyküler 1 / Dorothy Parker / Çev.: Başak Bekişli / Delidolu Yay. / 280 s.