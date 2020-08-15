Maskesiz dolaşanlardan bahaneler: Ruhum sıkılıyor
İzmir Kıbrıs Şehitleri caddesinde birçok vatandaşın, takılması zorunlu olan maskeyi kolunda taşıdığı görüldü. Maske takmayanların bahaneleri ise şaşırttı. Okan Kuşgil, "Maske takmıyorum. Bütün gün çok sıkıyor beni. Bunalıyorum maskenin içinde. Ruhum sıkılıyor" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklarda maske takmanın zorunlu hale gelmesinin ardından, vatandaşlar maske takmadan kalabalık yerlerde dolaşmaya devam ediyor. Birçok kişiye maske takmadıkları için ceza kesilmesine rağmen, İzmir'in işlek caddelerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde birçok kişinin maskelerini çene altında ya da kollarında taşıdıkları görüldü. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu hafta sonunda kendini sokağa atan İzmirlilerin en büyük bahanesi ise, sıcakta maske takmanın zor olması oldu.
Maskenin nefes alışını zorladığını ve bu nedenle kullanmadığını aktaran Okan Kuşgil, "Maske takmıyorum. Bütün gün çok sıkıyor beni. Bunalıyorum maskenin içinde. Ruhum sıkılıyor" şeklinde konuştu.
Sadece kapalı alanlarda maske taktığını söyleyen Berke Ayaz (20), ise, "Maske takmak zorunlu hale geldi. Ben kapalı alanlarda takmayı tercih ediyorum. Koronavirüs geçmedi. Ama benim için sıkıntı yok. Kendi önlemimi alıyorum. Gençler de sıkıntı yok diye havaya giriyor. Önemli olan kendimize dikkat etmemiz. Maske çok önemli değil" dedi.
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