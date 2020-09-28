Maskesiz yolcu metrobüste sigara içti
Metrobüste maskesiz bir yolcu, sigara içerken başka bir yolcu tarafından görüntülendi.
İstanbul'da Beylikdüzü'den Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti.
Görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi.
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti.
Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.
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