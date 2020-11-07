Massive Attack iklim değişikliği karşıtı kısa film yayımladı
Massive Attack, müzik endüstrisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisine ilişkin kısa bir film paylaştı.
Elektronik grup Massive Attack, iklim değişikliğiyle mücadele ve canlı müziğin karbondan arındırılması üzerine bir kısa film yayımladı.
Anthony Tombling Jr. tarafından Unit 3 Films için yönetilen kısa filmde Massive Attack’ten Robert Del Naja, büyük turne programlarının çevreye verdiği zarar üzerine konuşuyor.
Naja, 8 dakikalık filmde, canlı müzik sektörünün dekarbonizasyon hızını nasıl arttırdığına dair bir farkındalık yaratılmasından ve pandemi nedeniyle zor duruma düşen müzisyenler hakkında açıklamalarda bulunuyor.
Grup, canlı müzik endüstrisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisini araştırmak ve sektörü karbonsuzlaştırmanın yollarını aramak için Manchester Üniversitesi'nin Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi ile birlikte çalıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki