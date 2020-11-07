Massive Attack iklim değişikliği karşıtı kısa film yayımladı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 09:20

Elektronik grup Massive Attack, iklim değişikliğiyle mücadele ve canlı müziğin karbondan arındırılması üzerine bir kısa film yayımladı.

Anthony Tombling Jr. tarafından Unit 3 Films için yönetilen kısa filmde Massive Attack’ten Robert Del Naja, büyük turne programlarının çevreye verdiği zarar üzerine konuşuyor.

Naja, 8 dakikalık filmde, canlı müzik sektörünün dekarbonizasyon hızını nasıl arttırdığına dair bir farkındalık yaratılmasından ve pandemi nedeniyle zor duruma düşen müzisyenler hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Grup, canlı müzik endüstrisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisini araştırmak ve sektörü karbonsuzlaştırmanın yollarını aramak için Manchester Üniversitesi'nin Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi ile birlikte çalıştı.