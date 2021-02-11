Mastercard, kripto paralar ile ödeme hamlesi

11 Şubat 2021 Perşembe, 13:03

Mastercard bu yıl ağında bazı kripto para birimleri için destek sunmayı planladığını duyurdu. Kredi kartı devinin duyurusu, Elon Musk'tan Tesla Inc'in 1.5 milyar dolarlık bitcoin satın aldığını ve yakında bunu bir ödeme şekli olarak kabul edeceğini açıklamasından sonra geldi.

Mastercard, müşterilerine ağından geçmeden de kripto para birimlerini kullanarak işlem yapmalarına izin veren kartlar sunuyor.

Marketwatch'ta yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada, "Bu işi yapmak, alışveriş yapanlar ve trader'lar için çok daha fazla olasılık yaratacak ve tamamen yeni bir ödeme şekliyle işlem yapmalarına olanak sağlayacaktır. Bu değişiklik, tüccarları halihazırda dijital varlıklara akın eden yeni müşterilere açabilir" denildi.

Mastercard, tüm kripto para birimlerinin ağında desteklenmeyeceğini belirterek, dolaşımdaki yüzlerce dijital varlığın çoğunun uyum önlemlerini sıkılaştırması gerektiğini ekledi.

Kaynak: NTV