Mastercard, kripto paralar ile ödeme hamlesi

Son dönemde Visa'nın yaptığı kripto para kartları hamleleri ve geliştirmelerinden sonra bir başka ödeme devi Mastercard da sektörde önemli adımlar atma kararı aldı. Şirket, bu sene işletmelere kripto paralar ile ödeme alma sistemini entegre etmeyi planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 13:03
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Mastercard bu yıl ağında bazı kripto para birimleri için destek sunmayı planladığını duyurdu. Kredi kartı devinin duyurusu, Elon Musk'tan Tesla Inc'in 1.5 milyar dolarlık bitcoin satın aldığını ve yakında bunu bir ödeme şekli olarak kabul edeceğini açıklamasından sonra geldi.

Mastercard, müşterilerine ağından geçmeden de kripto para birimlerini kullanarak işlem yapmalarına izin veren kartlar sunuyor.

Marketwatch'ta yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada, "Bu işi yapmak, alışveriş yapanlar ve trader'lar için çok daha fazla olasılık yaratacak ve tamamen yeni bir ödeme şekliyle işlem yapmalarına olanak sağlayacaktır. Bu değişiklik, tüccarları halihazırda dijital varlıklara akın eden yeni müşterilere açabilir" denildi.

Mastercard, tüm kripto para birimlerinin ağında desteklenmeyeceğini belirterek, dolaşımdaki yüzlerce dijital varlığın çoğunun uyum önlemlerini sıkılaştırması gerektiğini ekledi.

Kaynak: NTV


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