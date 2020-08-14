MasterChef Türkiye yarışmacılarından Dilara Türüt, yarışmadan çekildi!

14 Ağustos 2020 Cuma, 11:47

Yarışma programı MasterChef Türkiye'nin, dün akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Eleme turlarının devam ettiği yarışmada Rize'den katılan Dilara Türüt, gözyaşları içinde yarışmadan çekilmek istediğini söyledi.

"KURTLAR SOFRASI BURASI"

MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara Türüt, yarışmadan çekilmek istediğini belirtti. Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.