MasterChef Türkiye’de bir ilk yaşandı! Ünlü şefler karar veremedi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:32

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye final turlarıyla ekrana gelmeye devam ediyor. 10 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen MasterChef ‘in 34. bölümünde iki aşamada da en iyi yemeği pişiren yarışmacı, adının yazılı olduğu önlüğü almaya hak kazandı.

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de ikinci grup elemeleri hız kesmeden devam ederken yarışmacılardan ana kadroya girmek için ilk turda Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye yapılması istendi. Bu yemeğin yapılması için 50 dakika süre verildi.

Sürenin sonunda şefler, tadım yapmak için yarışmacıların tek tek karşısına çıktı. Mehmet Yalçınkaya tadım öncesinde yemekte aranılan kriterleri sıraladı. Yemekte gülsuyu ve balın dengesinin önemli olduğunu, etin önüne hiçbir şeyin geçmemesi, etin iyi pişmesi, köftelerin dağılmaması gerektiğini belirtti. Tadım sonrasında bu turu geçen yarışmacılar Merve, Samet, Hüseyin, Görkem, Hasan, Araz ve Burcu oldu.

Bu yemeği en başarılı yapan altı yarışmacı ikinci tura geçti. Bu turda verilen ana ürün fıstık ezmesi oldu. Bu ürünle yaratıcı bir tabak çıkarmak için verilen süre ise 40 dakika oldu. Verilen sürenin sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Şeflerin Yaptıkları değerlendirmeler sonucunda yedinci Merve, altıncı Samet, beşinci Görkem, dördüncü Hasan, üçüncü Hüseyin olurken son ikiye kalan isimler Burcu ve Araz oldu.

MASTERCHEF'TE BİR İLK

Mehmet Yalçınkaya Araz'ın yemeğini beğenirken, Somer Sivrioğlu ise Burcu'nun yemeğini beğendiğini açıkladı. Şef Sivrioğlu "Ben Burcu'nun, Mehmet Yalçınkaya ise Araz'ın yemeğini daha çok beğendi. Danilo ise bizi dinledi dinledi. Biz de 'Karar sana kalıyor' dedik. Danilo ise kararını sahnede açıklayacağı söyledi. Biz de Danilo'nun kim seçeceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu durumun MasterChef'te bir ilk olduğunun altını çizen Mehmet Yalçınkaya ise "Normalde biz kararlarımızı alır çıkarız. Şu an biz de Danilo'nun kimi seçeceğini bilmiyoruz. Bir ilk yaşanacak" şeklinde konuştu.

Danilo Zanna ise "İki farklı tabak ama ikisi de çok başarılı. Ben iki şefi dinledim ve ikisi de doğru aslında. Ben bir karar aldım. MasterChef'te ana kadroya giren 8. yarışmacı Burcu" dedi.

Böylece ikiye bir oy çokluğu ile MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazanan isim Burcu Önal oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADROYA GİREN İSİMLER

MasterChef Türkiye’de geçen hafta ilk grubun mücadelesi ekrana geldi. Bir yarışmacının ailevi sebeplerden dolayı yarışmana çekilmişti, Final turunda ilk hafta ana kadroya girenler isimler, Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak oldu.

Final turunun ikinci haftasında ilk gün Şükrü Özsarı, ikinci gün ise Hamza Mercimek ana kadroya girmeyi başaran isimler oldu.

MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.