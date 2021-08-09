MasterChef Türkiye'de kazanan belli oldu

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:13

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turları ekrana gelmeye devam ediyor. İki eleme turunu geçerek final turuna kalmayı hak kazanan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. MasterChef son bölümde Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak'ın ardından ana kadroya giren 6. yarışmacı da belli oldu.

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de ana kadro yarışmacıları, final turunda heyecan veren mücadelelerle ortaya çıkıyor. Temposu gittikçe yükselen, MasterChef 2021’de final turunda ikinci grubun mücadelesi başladı.

Mehmet Yalçınkaya tarafından bu tura çıkarılan isim ise Şükrü Özsarı oldu. Grupta yer alan on beş yarışmacı, önlüğü kazanmak için kıyasıya bir rekabet içine girdi ve günün en başarılı yemeğini yapmaya çalıştı.

İlk bölümde yarışmacılardan istenen yemek patlıcan kebabı oldu. Bu yemek için verilen süre 45 dakika olarak belirlendi. Süre sonunda şefler, ikinci bölüme geçen isimleri açıkladı. Bu yarışmacılar; Azize, Görkem, Hamza, Şükrü, Ali, Araz oldu.

MasterChef'te ikinci aşamaya geçen yarışmacılara verilen ana ürün badem olurken yaratıcı bir yemek yapmaları için verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre bitiminde yarışmacılar, yemeklerini şeflere sundu.

Tadım sonrasında şefler yemekle ilgili değerlendirmelerini açıkladı. Bu değerlendirme sonucunda altıncı Görkem, beşinci Azize, dördüncü Hamza, üçüncü ise Araz oldu. Son ikiye kalan Ali ile Şükrü oldu. Bu isimler arasında günün kazananı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 6. yarışmacısı oldu.

YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

6 Ağustos Cuma günü belirlenen MasterChef Türkiye'nin yedek kaderosuna kalan isimler belli oldu. Gecenin kazananı Sergen olurken Ateş, Berk, Nursima ve Mete ile birlikte yedek yarışmacılar arasına girdi.