MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten yarışmacıya tepki: Kendine gel
MasterChef Türkiye'nin 14 Eylül Salı günü ekrana gelen son bölümünde Mehmet Şef’in tabağını yetiştiremeyen yarışmacıya tepkisi dikkat çekti.
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kırmızı takım oynadı. Dokunulmazlığı kaybeden yarışmacılar yeniden tezgah başına geçti. Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salato oldu. Ancak 50 dakikalık süre sonunda yarışmacılardan Şükrü yemeğini yetiştiremedi.
Şeflerin karşısına tabak sunamayan Şükrü, "Ekmek iyi hamurdu ama dağıldı. Süre çok kısıtlıydı çıkmadı kusura bakmayın" ifadelerinde bulundu.
Şükrü'nün sözleriyle sinirlenen Şef Yalçınkaya ise “Sen bize bu sabah 'daha yemeğimi yemediniz' dedin. Ama bu gidişle yiyeceğe de benzemiyoruz. Biz senden ne zaman yemek yiyeceğiz. Elinizde bir parça da olsa tabağa koyacaksınız. Kendine gel. Bir dahaki uyarımız böyle olmaz sana" sözleriyle tepki gösterdi.
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