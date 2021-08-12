MasterChef Türkiye’de tartışma çıktı, gözyaşlarını tutamadı
MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde Azize ile ana kadroya girebilmek için tezgah başında mücadele eden Görkem arasında tartışma çıktı. Yarışmacı Azize, yaşanan tartışma sonrası gözyaşlarını tutamadı.
MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçen yarışmacılar, ilk turda Endonezya mutfağından bir yemek yaptılar.
Şeflerin ilk tur bitiminde yaptığı değerlendirme sonucunda Samet, Hüseyin, Pınar, Görkem ve Araz yaratıcılık oyununa geçmeye hak kazanan isimler oldu.
MasterChef Türkiye'nin ikinci turunda yarışmacı adayları arasında yer alan Azize ile Görkem arasında gerilim yükseldi.
AZİZE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Azize, salata ile ilgili olarak Görkem'e bir soru sorduğunu ve aldığı cevap sonrası salatasını ona göre yaptığını belirtti.
Azize'nin bu sözlerini yanlış anlayan Görkem, yapılan hatanın kendisine mâl edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Azize, yanlış anlaşıldığını dile getirse de üzüntüsünden gözyaşlarına hakim olamadı.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ise Görkem ve Azize ile konuşarak yaşanan tartışmayı sonlandırdı.
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