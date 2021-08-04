MasterChef’in yeni yarışmacısı belli oldu! O isim ana kadroya girdi…

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:54

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turuna geçildi. İki eleme turunu da geçerek final turuna kalan yarışmacılar, üç grup halinde ana kadroya girmek için mücadele verdi.

İlk bölümde rakiplerini geride bırakan Fatma Polat, ana kadroya giren ilk isim olmuştu.

MASTERCHEF 2021’DE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde, yarışmacılar ilk etapta bir İspanyol mutfağı yemeği olan paella yapmak için tezgahlarının başına geçti. Sevgi, Tunahan ve İbrahim, verilen sürenin sonunda yemeklerini ocaktan almadıkları için değerlendirilmeye alınmadı.

Şeflerin tadımı sonrasında ilk turu geçen yarışmacılar Sergen, Berk, Ateş, Dilara, Nursima ve Milhan oldu.

İkinci bölümde ise yarışmacılar yaratıcılık oyunu için tezgah başına geçti. Yaratıcı bir yemek yapmaları için esas ürün ısırgan otu idi. Yarışmacılara verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı.

Dilara ve Milhan, son ikiye kalan yarışmacılar oldu. Altı yarışmacı arasından en başarılı yemeği yapan Milhan, MasterChef 2021 ana kadrosuna giren ikinci isim olmaya hak kazandı.