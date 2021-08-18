MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Ana kadroya kim girdi?

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:55

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de final turları hız kesmeden ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni haftasında son grupta olan yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçti. Ünlü şefler ise önlüğü almaya hak kazanan yarışmacıyı seçerken zorlu anlar yaşadılar.

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’nin ilk turunda yarışmacılardan kazandibi tatlısı yapmaları istendi.

Somer Sivrioğlu, yarışmacılara kazandibini 35 dakika sürede bitirip buzdolabına girmesi gerektiğini belirtti. Süre bittikten sonra şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını gerçekleştirdi. İlk turu geçen isimler Rabia, Suzan, Mert, Nergiz, Atakan ve Nejdet oldu.

İkinci turda yarışmacılar yaratıcılık oyunu için tezgah başında mücadele verdi. İkinci turda belirlenen ana ürün işkembe oldu. Yapılacak yemek için verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları tabakları değerlendirdi ve gecenin sıralamasını açıkladı. Jürinin oybirliği ile aldığı karara göre altıncı Suzan, beşinci Nergiz, dördüncü Nejdet, üçüncü Atakan oldu. Rabia, geceyi ikinci olarak tamamlarken Mert Yılmaz, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren on üçüncü yarışmacı olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF 2021’DE ANA KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda elemeler, final turu ile devam ediyor. İlk iki turu geçen yarışmacılar, ana kadroya girmek için mücadeleye devam ediyor. Şu ana kadar yapılan final turunda ana kadroya giren isimler Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral, Hasan Biltekin, Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı ve Mert Yılmaz oldu.