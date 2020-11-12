Matrix 4 teorileri: Ajanlar neden hala var?

12 Kasım 2020 Perşembe, 16:44

Üçüncü film olan The Matrix Revolutions'ın sonunda ölen ya da ortadan kaldırılan ögeler düşünüldüğünde, yeni filmin nasıl devam edeceği de hayranlar tarafından epey merak ediliyor

Bu belirsizlik devam ederken Ajanlar'ın da The Matrix 4’e geri döneceği ortaya çıkmıştı. Bu da Makineler ve insanlar arasında barış sağlanmışken neden Ajanlar'ın hala mevcut olduğu sorularını getirmişti.

İşte bu konudaki teoriler:

MATRİX'TE AJAN PROGRAMLARI GEREKLİ

Makineler, Ajan programını Matrix’teki diktatörlüğü sürdürmek için tasarlamıştı. Thomas Anderson gibi simülasyonu araştıran ya da Matrix’in olduğuna inananları yakalamaya çalışan Ajanlar, kişileri simülasyondan kurtarmaya çalışan Morpheus ve ekibiyle de savaşıyordu. Üçüncü filmin sonunda savaş sona erip barış sağlanınca da Ajanlar'ın da işlevini yitirmesi gerekiyordu.

The Matrix 4’te Smith ve Johnson (Daniel Bernhardt) gibi Ajanlar’ın geri dönmesi için yapılan tahminlerden biri, onların ortadan kaldırılması yerine sürgün edilmiş olması. Örneğin Matrix’in eski sürümlerine ait programları yanına alan The Merovingian’ın (Lambert Wilson), Ajanlar’ı ekibine katmış olabileceği düşünülüyor.

Diğer bir alternatifse, barış zamanında Ajanlar’ın, Matrix’te zor kullanmayı bırakması ve insanların Matrix’ten çıkma sürecine yardımcı olması.

Yeni filmdeyse Seçilmiş Kişi’nin ve Ajanlar’ın dönüşü, Matrix’te sağlanan barışın tehlikede olduğunu gösteriyor.

Bu yüzden Makineler’in Ajanlar’ın gücüne ihtiyac duyduğu belirtiliyor. Ancak Ajanlar’ın bu sefer insanlığa mı yoksa başka bir tehlikeye karşı mı savaşacağı gizemini koruyor.

YENİ BİR KÖTÜ PROGRAM İNSANLARI TEKRAR KÖLELEŞTİRMEYİ İSTEYEBİLİR

Yeni filmde Makineler’in sözlerini tutmayıp insanlığı köleleştirmek için geri döndüğünü varsaymak epey basit.

Ancak yaygın bir teoriye göre, tamamen yeni bir kötü karakter olacağı düşünülüyor. Filmin büyük potansiyeli olduğunu belirten hayranlar, insanlar ve Makineler arasındaki savaşı tekrarlamak yerine, her iki türü de köleleştirmeyi amaçlayan yeni bir kötü karakterin ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe