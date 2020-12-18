Matrix belgeseli 'simülasyonda mı yaşıyoruz' sorusuna yanıt arayacak
Merakla beklenen A Glitch in the Matrix (Matrix'teki Kusur) isimli belgeselin yeni fragmanı, tüm insanlığın bir simülasyonda yaşadığı teorisine sıradışı bir bakış sunuyor. Belgeselin ismi ürpertici düşünceyi belki de en iyi biçimde işleyen Wachowski Kardeşler'in Matrix serisine atıfta bulunuyor.
Matrix serisinin de 4'üncü filmle hayranlarının karşısına çıkacağı düşünüldüğünde yakın zamanda teorinin pek çok farklı açıdan tartışılacağı tahmin edilebilir.
İnsanların diital bir simülasyonda yaşadığı fikrini ortaya atan Matrix serisi değilse de muhtemelen bu konsepti en iyi inceleyen popüler yapım o ancak bu fikir zamanla eğlence dünyasının ötesine geçerek felsefi tartışmaların fitilini ateşlemişti.
Bu fikir Magnolia Pictures'ın yayımlayacağı A Glitch in the Matrix belgeselinde de derinlemesine incelenecek.
Independent Türkçe'nin haberine göre Rodney Asher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel tartışmanın bilimsel, felsefi ve kültürel yansımalarına göz atmayı vaat ediyor. Belgeselde bir dizi enteresan röportajın yer alacağı belirtiliyor.
A Glitch in the Matrix ve Matrix 4 muhtelemen 2021'in en çok tartışılan yapımları arasında olacak.
Prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapacak belgeselin 5 Şubat'ta yayımlanması bekleniyor.
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