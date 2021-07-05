Matteo Guendouzi: Mesut Özil'e hayranım

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:17

Arsenal'de Mesut Özil ile birlikte oynayan ve Marsilya'ya imza atmaya hazırlanan Matteo Guendouzi, tecrübeli oyuncuya olan hayranlığını anlattı.

Guendouzi, kariyerine dair düşüncelerini dile getirirken Mesut Özil’i de idol olarak gördüğünü belirtti.

Mesut Özil'in kendisine çok destek verdiğini belirten Fransız oyuncu, "Mesut Özil benim abim. Ona hayranım, büyük saygım var. Arsenal'de beni kanatları altına aldı, bana sürekli öğüt verdi. Hertha Berlin'de oynadığı dönemde bile sürekli iletişimdeydik, telefon üzerinden yazışıyorduk" açıklamalarında bulundu.

Premier Lig'de 57 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık oynadığı Hertha Berlin'de 24 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.