Mesut Özil, Fransa maçı öncesi Almanya'ya başarılar diledi
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil Fransa Almanya maçı öncesinde kişisel twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Almanya ile Fransa F Grubu ilk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.
Maç öncesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil Almanya milli takımına başarılar diledi.
İşte Özil'in tweeti: "Fransa'ya karşı iyi şanslar çocuklar. Grup zor ancak iyi başlangıçla her şey mümkün. Benzema'ya iyi bakın"
MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI
Mesut Özil 2018 yılında şu ifadeleri kullanarak milli takımdan ayrılmıştı:
"Alman Futbol Federasyonu'nun ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı almak gerçekten çok zordu. Çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. 2009'dan beri başardıklarımın unutulduğunu ve artık bu takımda istenmediğimi hissediyorum. Bencil davrandılar ve beni politik propagandaya alet ettiler. Kazandığımızda 'Alman' kaybettiğimizde 'Göçmen' oldum. Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi? Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu."
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