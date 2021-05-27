Mauricio Pochettino’nun Tottenham ile görüştüğü iddia edildi

27 Mayıs 2021 Perşembe, 10:54

The Athletic’de yer alan haberde, 2014-2019 yılları arasında Tottenham’da görev alan Pochettino’nun tekrar takımın başına geçebileceği ifade edildi.

Bu yılın başında Paris Saint Germain’in başına geçen Pochettino, Fransız ekibiyle Fransa Süper Kupası’nı ve Fransa Kupası’nı kazanmıştı. Ligue 1’de şampiyonluğu Lille’e kaptıran Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’e elenmişti.

YÖNETİM İSTEMİYOR

Paris Saint Germain yönetiminin bir yıl içinde ikinci kez teknik direktör değiştirmek istemediği ifade edildi. Haberde ayrıca, Arjantinli teknik adamın Tottenham’a dönmeyi düşündüğü ve oyuncuların bu durumdan memnun olduğu iddia edildi.

SANTO GÜNDEMDE

Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasından sonra menajer arayışlarına devam eden Tottenham için Wolverhampton’dan ayrılan Nuno Espirito Santo ve Massimiliano Allegri’nin takımın başına geçebileceği ifade edilmişti.