Mauricio Pochettino’nun Tottenham ile görüştüğü iddia edildi
Paris Saint Germain’in teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun eski takımı Tottenham’a dönmek için görüşme yaptığı iddia edildi.
The Athletic’de yer alan haberde, 2014-2019 yılları arasında Tottenham’da görev alan Pochettino’nun tekrar takımın başına geçebileceği ifade edildi.
Bu yılın başında Paris Saint Germain’in başına geçen Pochettino, Fransız ekibiyle Fransa Süper Kupası’nı ve Fransa Kupası’nı kazanmıştı. Ligue 1’de şampiyonluğu Lille’e kaptıran Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’e elenmişti.
YÖNETİM İSTEMİYOR
Paris Saint Germain yönetiminin bir yıl içinde ikinci kez teknik direktör değiştirmek istemediği ifade edildi. Haberde ayrıca, Arjantinli teknik adamın Tottenham’a dönmeyi düşündüğü ve oyuncuların bu durumdan memnun olduğu iddia edildi.
SANTO GÜNDEMDE
Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasından sonra menajer arayışlarına devam eden Tottenham için Wolverhampton’dan ayrılan Nuno Espirito Santo ve Massimiliano Allegri’nin takımın başına geçebileceği ifade edilmişti.
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