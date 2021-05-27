NBA'de 76ers seriyi 2-0'a getirdi
NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayı ürettiği maçta Washington Wizards'ı mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayıyla oynadığı müsabakada Washington Wizards'ı 120-95 yenerek ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede 76ers, sahasında Wizards'ı mağlup ederken, 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 13 sayı, 1 ribaunt ile takımının galibiyetine katkıda bulundu.
Ayrıca 76ers'ta Joel Embiid ve Ben Simmons 22'şer sayı üretti.
Wizards'ta Bradley Beal müsabakayı 33 sayı ile tamamladı.
JA MORANT 47 SAYIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ
Doğu Konferansı eşleşmesinde Utah Jazz'ın Memphis Grizzlies'ı 141-129 yendiği karşılaşmada 47 sayıyla oynayan Ja Morant, NBA play-off turu tarihinde 45 sayı ve üzeri atan en genç ikinci oyuncu oldu. Morant, 21 yaş, 289 günle bu başarıya ulaşırken, 21 yaş, 124 günlükken attığı 45 sayıyla LeBron James ilk sırada yer alıyor.
Ja Morant'ın bu performansına rağmen Grizzlies sahadan mağlup ayrılırken, seride durum 1-1 oldu.
SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 120-95 (2-0)
New York Knicks-Atlanta Hawks: 101-92 (1-1)
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 141-129 (1-1)
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