<p>UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasının ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de netleşmeye başladı.</p>
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UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasının ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de netleşmeye başladı.

<p>Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara katılmak için 3 eleme oynayacak. 2. ön eleme turunda ilk maçlar, 20-21 Temmuz tarihinde oynanacak.</p>
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara katılmak için 3 eleme oynayacak. 2. ön eleme turunda ilk maçlar, 20-21 Temmuz tarihinde oynanacak.

<p>İşte Galatasaray'ın 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri...</p>
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İşte Galatasaray'ın 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri...

<p>CELTIC (İSKOÇYA)</p>
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CELTIC (İSKOÇYA)

<p>PSV EINDHOVEN (HOLLANDA)</p>
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PSV EINDHOVEN (HOLLANDA)

<p>SPARTA PRAG (ÇEKYA)</p>
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SPARTA PRAG (ÇEKYA)

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