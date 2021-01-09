Mavi ışık korumalı gözlüklerin faydaları nelerdir?

09 Ocak 2021 Cumartesi, 00:00

Indiana Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde işletme ve girişimcilik yardımcı profesörü olan Cristiano L. Guarana, şunları kaydetti:

“Mavi ışık filtreli gözlük takmanın uyku kalitesini, işe katılımı, görev verimini ve örgütsel vatandaşlık davranışını artırıp zararlı çalışma davranışını azaltmada etkili bir müdahale olduğunu bulduk. Mavi ışığı süzen gözlük takmak, bir çeşit fizyolojik karanlık meydana getiriyor ve bu sayede hem uyku miktarını, hem de uyku kalitesini artırıyor.”

Bilgisayar ekranları, akıllı telefonlar ve tabletler gibi yaygın şekilde kullandığımız teknolojilerin çoğu mavi ışık yayıyor. Geçmişte yapılan araştırmacılar, bu ışık biçiminin uykuyu dağıttığını göstermişti. Çalışanlar, bu cihazlara giderek daha bağımlı hale geldi; özellikle de insanlar, koronavirüs salgını sırasında uzaktan çalışıp okuyunca.

Geçtiğimiz zamanlarda basında, bilgisayar ekranı karşısında uzun zaman geçiren kişiler için mavi ışığı süzen gözlüklerin faydalarından bahsedilmişti. Bu yeni araştırma, uyku-uyanma döngüsünü düzenleyen ve yaklaşık her 24 saatte bir tekrarlayan doğal, dahili bir süreç olan sirkadyen ritminin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

Yetersiz uyumanın, organizasyonlarda alınan kararları, ilişkileri ve diğer davranışları nasıl etkilediği üzerinde çalışan Guarana, “Genel olarak; mavi ışık filtreli gözlük takmanın etkileri, ‘erkenci kuşlardan’ ziyade ‘gece kuşlarında’ daha kuvvetli. Gece kuşları günün geç saatlerinde uyumaya eğilimliyken, erkenci kuşlar ise günün erken saatlerinde uyanmaya eğilimli.”

Kaynak: Popular Science Türkiye