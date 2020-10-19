Max Kruse uslanmıyor!

19 Ekim 2020 Pazartesi, 14:31

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin takımına transfer olan Max Kruse, nargile kafede arkadaşlarıyla eğlenip kumar oynadığı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Bundesliga'da dün akşam oynanan Schalke 04-Union Berlin karşılaşmasından önceki gün Berlin'de bir kafeden görüntülerini paylaşan oyuncu, başkent ekibinin taraftarları tarafından ağır şekilde eleştirildi.

1-1 biten Schalke karşılaşması sonrasında Union Berlin teknik direktörüne Max Kruse soruldu.

"İLLEGAL DEĞİL"

Union Berlin teknik direktörü Fischer, soru üzerine Max Kruse için "Onu böyle kabullenmeliyiz. Sonuçta yaptığı yasalara göre yasak olan bir şey değil. Federasyonun ve devletin istediği gibi pandemi kurallarına uymamış olabilir ama nargile içip sanal kağıt oyunu oynamak illegal değil" açıklaması yaptı. Mac Kruse Schalke karşısında 77 dakika oyunda kaldı ve bir varlık gösteremedi.

"GECE HAYATI İÇİN BURDA DEĞİLİM"

Almanya'ya dönüşünden hemen sonra adı gece hayatıyla anılmaya başlayan Max Kruse, transferinin gerçekleştiği günlerde "Berlin'e gece hayatı için gelmedim" ifadelerini kullanmıştı.