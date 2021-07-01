Max Verstappen, galibiyetlerini daha dikkatli kutlayacak

01 Temmuz 2021 Perşembe, 19:29

Formula 1’de sezonun sekizinci yarışı olan Avusturya Grand Prix’sini Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Verstappen, yarıştaki son turunda bitiş çizgisine geldiği esnada takım çalışanlarının önünde aracını kaydırarak yarışı tamamlamış ve sonrasında Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından uyarılmıştı. FIA, yaptığı açıklamada Hollandalı pilotun yaptığı hareket sebebiyle diğer sürücüleri tehlikeye attığını belirtmişti.

“KONTROL ETTİM”

Bu hafta sonu Avusturya’da yapılacak ikinci yarış öncesinde açıklamalarda bulunan Max Verstappen konuyla ilgili şunları söyledi, “Güvenlik endişesini anlıyorum ama aynalarımı kontrol ettim ve sağa gittim. Herkes soldaydı ve sonrasında aracımı kaydırdım. Buna izin verilmezse bir daha yapmayacağım. Yine de bunun o anda komik ve güvenli olduğunu düşünmüştüm. Bu hareketi istememelerini anlıyorum, benim için bir sorun değil.”