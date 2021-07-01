Fransa Milli Takımı'nı düzensizlik yakmış

01 Temmuz 2021 Perşembe, 09:14

Fransa basınında çıkan haberlere göre Fransa'nın turnuvadaki başarısızlığının ana nedeni düzensizlik.

Fransızların sağlık ekibinin oyuncuların uyku ve yemek düzeninin oturmadığından şikayet ettikleri iddia edildi.

Teknik direktör Didier Deschamps’ın bu konuyu hiç yönetemediği L’Equipe sayfalarında yer aldı. Dahası sağlık ekibinin sunduğu programlarda uykusuz kalan futbolcuların hafta hafta fiziksel düşüşü raporlandı. Futbolcuların kamp boyunca sürekli Netflix izlediği, bilgisayar ve playstation oyunlarına daldığı ve işlerine odaklanamadığı ifade edildi. Deschamps ayrıca takımın Bükreş ve Budapeşte seyahatlerinde seçilen otellerde de sorunlar olduğunu raporladığı aktarıldı.

