Fransa Milli Takımı'nı düzensizlik yakmış
EURO 2020 son 16 turunda İsviçre'ye mağlup olarak turnuvaya veda eden Fransa'da mağlubiyetin yankıları sürüyor.
Fransa basınında çıkan haberlere göre Fransa'nın turnuvadaki başarısızlığının ana nedeni düzensizlik.
Fransızların sağlık ekibinin oyuncuların uyku ve yemek düzeninin oturmadığından şikayet ettikleri iddia edildi.
Teknik direktör Didier Deschamps’ın bu konuyu hiç yönetemediği L’Equipe sayfalarında yer aldı. Dahası sağlık ekibinin sunduğu programlarda uykusuz kalan futbolcuların hafta hafta fiziksel düşüşü raporlandı. Futbolcuların kamp boyunca sürekli Netflix izlediği, bilgisayar ve playstation oyunlarına daldığı ve işlerine odaklanamadığı ifade edildi. Deschamps ayrıca takımın Bükreş ve Budapeşte seyahatlerinde seçilen otellerde de sorunlar olduğunu raporladığı aktarıldı.
Video Haberler
- Trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
- Zabıta devreye girdi... “3 tişört alana otomobil bedava
- Sosyal medya fenomeninin oğlu terör estirdi
- Sevindiren haber 5.5 saat sonra geldi
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
- Çadırkentte yangın, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
- İETT otobüsünde yılan paniği
- Kebapçıda çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı
En Çok Okunan Haberler
- 'Tosuncuk' ortaya çıktı! Video ile mesaj yolladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Ekşioğlu'ndan zehir zemberek paylaşım
- 'Üçüncü doz' ve 'BioNTech' kararı
- Erdoğan'ın sözü soruldu; yanıtı suç sayıldı!
- Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan ilk açıklama
- Elektrik fiyatlarına büyük zam
- BEDAŞ işçisi akıma kapılarak yaşamını yitirdi
- Suçlamaları reddedip, babaanneyi suçladılar
- Donald Rumsfeld yaşamını yitirdi