Paris Saint Germain, Sergio Ramos’la anlaştı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 18:58

RMC Sport’ta yer alan haberde, Real Madrid’le sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Sergio Ramos’un, PSG ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Ramos’un, iki Premier Lig takımından daha yüksek teklif almasına rağmen Paris Saint Germain’i seçtiği kaydedildi.

Haberde, tecrübeli stoperle iki yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken Ramos’un kardeşinin bu hafta içinde Paris’e giderek görüşmeleri tamamlayacağı ifade edildi.

20 KUPA KAZANDI

Real Madrid’le 671 maça çıkan ve 101 gol kaydeden Ramos, Madrid ekibiyle 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 5 lig şampiyonluğu ve 4 İspanya Süper Kupası kazandı.



